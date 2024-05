MotoGP | GP Le Mans Gara, Martin: “Felice di aver battuto Marc e Pecco”

MotoGP GP Francia Le Mans Ducati Pramac Team – Jorge Martin dopo essersi aggiudicato la pole, aver vinto la Sprint Race del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento della MotoGP 2024, ha centrato la vittoria anche nella gara “lunga” della domenica.

Per “Martinator” si tratta della seconda vittoria della stagione, settima in Top Class. Con questo successo Martin allunga in Campionato portandosi a + 38 sul più diretto degli inseguitori, Pecco Bagnaia. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara GP Francia Le Mans MotoGP 2024

“Non ho fatto una bella partenza, ma quando Pecco era davanti il passo era buono perché allontanavamo quelli dietro. Ero fiducioso perché la pressione davanti era a posto, dopo ci ho provato. Mi sono detto a volte di accontentarmi, ma poi ho provato alla curva tre e sono felice di aver vinto con due campioni come Pecco e Marc al mio fianco. Non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, dobbiamo correre per noi per far diventare il team Pramac il numero 1. Ho fatto lo stesso sorpasso a Pecco anche l’anno scorso, lui l’inserimento alla tre lo faceva veloce, alla seconda volta ci ho provato e ce l’ho fatta, sono molto felice perché sono riuscito a capire le linee di Pecco. E’ stata una gara molto intelligente. Alla fine ognuno deve avere nella testa quello che serve, se corro pensando a quello che dicono gli altri, non posso controllare quello che dice la gente. Devo correre per me anche se a volte dici: “Cavolo, cosa devo fare ancora?”. Corro per me, dare il massimo e si vede che qualcosa la sto facendo bene. Sto lavorando per essere sempre più forte”

Foto: Valter Magatti

