MotoGP | GP Le Mans Gara, Bagnaia: “Mi dispiace non aver vinto”

GP Francia Le Mans MotoGP 2024 Ducati – E’ un Pecco Bagnaia soddisfatto a metà quello che ha parlato al termine del Gran Premio di Francia, quinta gara della MotoGP 2024.

Il Campione in carica della Ducati ha guidato a lungo la gara, poi a sette giri dalla fine ha lasciato il comando a Martin e alla fine si è dovuto arrendere anche ad un arrembante Marc Marquez, giunto secondo dopo una strepitosa rimonta dalla 13esima casella. Ecco cosa ha detto il pilota della “Rossa” a due ruote ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Gara GP Francia Le Mans MotoGP 2024

“Mi dispiace non aver vinto, abbiamo fatto il massimo, loro due (Martin e Marc Marquez, ndr) ne avevano di più, io ho faticato ad essere veloce al settore 3. Considerando la gara Sprint di ieri possiamo essere contenti, ci riproveremo a Barcellona. La mia idea era di rimanere attaccato a Martin per provare alla curva 13 dove ero più forte, Marc ha frenato forte alla nove, lì è stato incisivo e non sono riuscito a ributtarmi dentro. C’è mancato non aver fatto la Sprint ieri, Marc è tornato su molto in fretta, io ero più in difficoltà, ma ci lavoreremo. Qui a Le Mans è la prima gara che finisco negli ultimi anni, non avevo quello che avevo a Jerez, ma riuscivo in alcuni punti ad essere più incisivo di Jorge, ho sbagliato a non approfittare dell’errore che ha commesso a tre giri dalla fine, ma è stato difficile perché il ritmo è stato molto alto. Qui è stato un bel weekend, nella Sprint è successo quello che sappiamo, speriamo che non accada più. Ci riproveremo a Barcellona e al Mugello che è la gara di casa e ne abbiamo bisogno.”

