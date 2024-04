MotoGP | Gp Jerez Gara, Espargarò: “Tutto si è complicato con la pioggia in qualifica”

MotoGP Gp Spagna Jerez Aprilia Racing – Gran Premio di Spagna da dimenticare per Aleix Espargarò, che ha finito la sua gara nella ghiaia dopo un contatto con Johann Zarco.

La nuova Aprilia RS-GP 24 ha pagato la qualifica sul bagnato, che ha visto i piloti della casa veneta soffrire le condizioni miste della pista intitolata al compianto Angel Nieto. Ecco cosa ha detto il #41 della casa di Noale.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Gara Gp Spagna Jerez MotoGP 2024

“Venerdì siamo stati competitivi, le due Aprilia erano in seconda e settima posizione, vicini ai piu veloci, ma purtroppo tutto si è complicato con la pioggia in qualifica. In partenza ho avuto un problema con la frizione che mi ha fatto perdere diverse posizioni, poi ho avuto alcuni contatti con altri piloti e purtroppo sono caduto quando stavo tentando la rimonta.”

