MotoGP | Gp Jerez Gara, Vinales: “Weekend condizionato dalla qualifica”

MotoGP Gp Spagna Jerez Aprilia Racing – Maverick Vinales dopo l’esaltante weekend statunitense, è tornato con i piedi per terra a Jerez.

Il suo weekend è stato vanificato da una brutta qualifica data dalla poca esperienza con la nuova Aprilia RS-GP 24 sul bagnato. Partire dalla quarta fila ha condizionato la sua gara, ma il #12 della casa veneta rimane fiducioso nonostante il nono posto.

Dichiarazioni Maverick Vinales Gara Gp Spagna Jerez MotoGP 2024

“Il nostro fine settimana è stato stravolto dalla poca esperienza con questa moto sul bagnato, in qualifica. Di conseguenza, la partenza dall’undicesima posizione ha condizionato la gara, questo ci serve per imparare e continuare a crescere. Dobbiamo mantenere una mentalità positiva e rimanere concentrati per attaccare nelle prossime gare a Le Mans e Montmeló. Abbiamo comunque un grande potenziale

