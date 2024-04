MotoGP | GP Jerez, Bagnaia: “Determinati e pronti a dare il massimo”

GP Spagna Jerez MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia dopo i deludenti risultati dei Gran Premi del Portogallo e delle Americhe, proverà a voltare pagina a Jerez, teatro del Gran Premio di Spagna.

Il #1 della Ducati vanta due vittorie negli ultimi due anni e cercherà di ridurre il gap in Campionato da Jorge Martin, che al momento ha 30 punti di vantaggio sul piemontese, quinto nella classifica generale.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Spagna Jerez MotoGP 2024

“Negli ultimi due Gran Premi siamo stati costretti a restare per lo più sulla difensiva. Jerez è una pista diversa rispetto a quelle dove abbiamo corso finora, perciò sarà fondamentale lavorare bene in ogni sessione per capire il comportamento della GP24 su questo tracciato. Negli ultimi due anni siamo riusciti ad ottenere due vittorie bellissime qui in Spagna e spero di poter tornare a lottare per le prime posizioni questo fine settimana. Non sarà facile e ci saranno molti piloti veloci, ma siamo determinati e pronti a dare il massimo.”

4.6/5 - (41 votes)