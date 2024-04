MotoGP | GP Jerez, Bastianini: “Ho ritrovato il feeling con la Desmosedici”

GP Spagna Jerez MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini dopo i due ottimi podi ottenuti in Portogallo e negli Stati Uniti, è pronto ad affrontare il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento della MotoGP 2024.

La “Bestia” che in Campionato è secondo a 21 punti dal leader Jorge Martin, non aveva corso l’edizione 2023 a causa dell’infortunio di Portimao.

Il #23 della Ducati aveva provato il rientro ma aveva dovuto dare forfait a causa del dolore per l’infortunio alla spalla e non aveva corso le due gare (Sprint del sabato e gara “lunga” della domenica.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Spagna Jerez MotoGP 2024

“Sono contento di tornare a correre a Jerez, una pista molto bella e anche molto divertente. Lo scorso anno avevo provato a rientrare qui dopo l’infortunio alla spalla, ma non ero pronto e ho dovuto ritirarmi prima delle due gare. Quest’anno arriviamo in Spagna forti di due podi e, anche se rispetto ad Austin è un tracciato molto diverso, credo ci siano tutti i presupposti per poter fare un altro buon weekend. In questo momento ho ritrovato il feeling con la moto e stiamo lavorando bene. Mi manca solo di essere un po’ più consistente nelle fasi iniziali di gara e riuscire ad essere anche più incisivo nella Sprint. Dopo il GP avremo una giornata di test qui a Jerez che sarà molto importante per poter sistemare tutti quegli aspetti che non abbiamo il tempo di affrontare durante il weekend di gara.”

