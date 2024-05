MotoGP | GP Mugello 2024: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa GP Mugello 2024 – Amici di MotoGrandPrix, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito del Mugello dove a partire dalle 16:00 si terrà la conferenza stampa del Gran Premio d’Italia. Come di consueto, la press sarà divisa in due parti: nella prima parteciperanno Jorge Martin, Pecco Bagnaia e Marc Marquez; nella seconda, spazio ad Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA GP MUGELLO A PARTIRE DALLE 16:00

16:39 Raul Fernandez: “Contento di aver fatto un buon weekend a Barcellona, vedremo su una pista diversa quello che accadrà. E’ sempre bello quando ritrovi il feeling e ti diverti sulla moto ma dobbiamo continuare a lavorare”

16:39 Fabio Di Giannantonio: “Abbiamo un buon potenziale anche se sembra che perdiamo nei primi giri ma siamo sempre più vicini ai piloti più forti e speriamo di esserlo di più questo weekend per regalare spettacolo ai nostri tifosi”

16:38 Enea Bastianini: “Arrivo da una gara negativa ma questa è una delle mie piste preferite anche se non sono mai riuscito a salire sul podio, spero di essere più fortunato rispetto al passato”

16:36 Rieccoci collegati!

16:27 A più tardi con la seconda parte della conferenza stampa

16:21 Marquez: “Non voglio passare da un team satellite ad un altro, se vuoi lottare per il titolo è possibile farlo di con una moto aggiornata”

16:19 Marquez: “Ho una scadenza per decidere, ci sono molti aspetti che coinvolgono anche gli sponsor. Spero prima del Sachsenring”

16:14 Marquez ammette di aver escluso Pramac per il futuro: uniche opzioni Factory o moto ufficiale con Gresini Racing

16:13 Bagnaia su difficoltà nelle Sprint Race: “Il potenziale c’è, siamo sempre abbastanza forti per lottare per la vittoria, devo avere più fortuna per concluderne una”

16:11 Marquez: “Per me non c’è nulla da perdere, so che ho questa moto fino a fine stagione, sembra che nella seconda parte del campionato i piloti Ducati sono più forti. Per il momento è bello essere ad un livello simile a due piloti che l’anno scorso hanno lottato per il campionato”

16:10 Bagnaia: “Negli ultimi GP siamo stati i più forti ma al momento la battaglia è tra noi tre. Tutti e tre abbiamo punti di forza e punti deboli”

16:09 Martin: “Il campionato è molto lungo e siamo molto vicini in termini di prestazioni, siamo costanti è difficile vedere il punto di forza di ognuno, bisogna lavorare gara dopo gara. Normalmente sono forte ovunque”

16:08 Marc Marquez: “Le ultime gare sono state estremamente positive per il passo gara e questo ha fatto la differenza che mi ha permesso le rimonte. Devo capire come migliorare il giro secco, con il team abbiamo alcune idee, fa parte del processo di crescita. Ovviamente abbiamo alcune conversazioni in corso e le persone che devono sapere sanno già tutto e mi sento a mio agio, sono convinto delle mie idee e quello che posso fare, è andare veloce”

16:06 Pecco Bagnaia: “Amo questo weekend, la Ducati è perfetta su questa pista e la gente che viene qui rende tutto più magico. Ci sono frenate molto forti e si addice al mio stile di guida”

16:05 Jorge Martin: “Sarà un weekend molto importante, è il GP di casa del mio team e di Ducati. Voglio migliorare il risultato di Barcellona, Pecco è stato superbo e ha gestito la gara meglio di me. Sono concentrato su questo weekend, Pecco è il favorito. Io vicino a Bagnaia il prossimo anno? I media e la stampa si nutrono di speculazioni, bisogna accettare questo tipo di voci, il mio lavoro è guidare e mi concentrerò su questo”

16:00 INIZIA LA CONFERENZA STAMPA!

