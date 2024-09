MotoGP | Gp Indonesia Sprint Race, Marc Marquez: “Abbiamo fatto il nostro lavoro”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez ha portato a casa un ottimo risultato nella Sprint Race del Gran Premio d’Indonesia, 15esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Al Mandalika International Circuit l’otto volte iridato, che scattava dalla 12esima posizione dopo qualifiche disastrose (con ben due cadute, ndr), è stato autore di una partenza spettacolare e alla prima curva era già quinto. Alla fine è arrivato il terzo gradino del podio, ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race Gp Indonesia MotoGP 2024

“Partenza buona, ma niente di incredibile, penso all’errore della qualifica. Nella Sprint abbiamo fatto il nostro lavoro, devo lavorare per le qualifiche. Domani l’obiettivo è stare tra i primi 5/7, la gara sarà molto lunga. La curva 10 è il punto più facile per il sorpasso, ma è anche facile commettere degli errori. In qualifica mi spinge davanti, non riesco a frenare bene la moto, se non piego non viene il tempo. Il primo errore è stato strano, mi è partita dietro. Dobbiamo capire. Il sorpasso di Bastianini è stato bellissimo perché io al T2 faccio ca**re, lui lo sapeva!”

