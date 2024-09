MotoGP | GP Indonesia Sprint Race, Bastianini: “Perso qualcosa in partenza”

MotoGP GP Indonesia Ducati – Enea Bastianini dopo il miglior tempo del Day 1 e la quinta posizione in qualifica, ha chiuso al secondo posto il Gran Premio d’Indonesia.

Il vincitore del Gran Premio dell’Emilia Romagna dopo un partenza non perfetta, è tornato alla grande a suon di giri veloci e alla fine è arrivato a soli 0.107s dal vincitore, il suo team-mate Pecco Bagnaia. Bello e pulito il sorpasso sull’otto volte iridato Marc Marquez. Ecco cosa ha detto la “Bestia” a Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race GP Indonesia Ducati MotoGP 2024

“Mi aspettavo qualcosa di più in qualifica, alla curva 1 non sapevo dove frenare perché erano tutti aperti a ventaglio, Marc (Marquez) si è buttato dentro e ho perso una posizione. Poi giro dopo giro sono migliorato, all’ultimo giro ero vicino a Pecco, ma non so se bastava un giro o due per attaccare. Le gomme non erano alla fine, era difficile spingere rispetto a ieri perché c’era più vento, ma la soft aveva ancora qualche giro. Domani però la soft sarà una scelta improbabile. Avrei avuto più chance se avessi passato prima Marc, lui oggi aveva tanta percorrenza, ma in frenata era in crisi. Magari avremmo potuto lottare all’ultimo giro ma con 13 giri è difficile.”

