MotoGP | Gp Indonesia Sprint Race: vince Bagnaia, cade Martin, Bastianini e Marc Marquez a podio

MotoGP Gp Indonesia Sprint Race – Pecco Bagnaia ha vinto la Sprint Race del Gran Premio d’Indonesia, 15esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Al Mandalika International Circuit il #1 della Ducati che scattava dalla seconda fila, quarto tempo, è stato autore di una buona partenza ed ha poi preso il comando della gara quando il pole-man Jorge Martin, poche curve dopo la partenza, è scivolato lasciando davanti il Campione in carica. Per Bagnaia seconda vittoria consecutiva in una Sprint, nona in totale.

Ottima la gara di Enea Bastianini, che dopo una partenza non perfetta e un errore alla curva 1, ha tagliato al secondo posto il traguardo a soli 0.107s dal compagno di squadra. Partenza stratosferica per Marc Marquez che dopo qualifiche disastrose scattava dalla 12esima casella e che alla prima curva era già quinto.

L’otto volte iridato si è arreso a Bastianini a poche curve dal traguardo, ma ha portato a casa un bel podio, ottimo se si considera la posizione di partenza.

Poteva lottare per il podio anche Marco Bezzecchi (Ducati VR46 Racing Team), autore di un lungo in staccata mentre si trovava in seconda posizione a pochi metri da Bagnaia. Il “Bez” ha chiuso quarto davanti al compagno di marca Franco Morbidelli (Pramac Racing) e alle migliori delle KTM, la RC16 di Pedro Acosta.

Settima posizione per Maverick Vinales, unica Aprilia a punti. Il pilota spagnolo della casa veneta ha chiuso davanti ad un ottimo Johann Zarco su Honda LCR, con il francese che porta a casa due punti e che è la miglior moto giapponese in classifica. Ultimo pilota a punti Fabio di Giannantonio su Ducati del VR46 Racing Team.

Dopo la caduta del primo giro Jorge Martin da ultimo a chiuso decimo, senza però prendere punti (nella Sprint Race a differenza della gara “lunga” solo i primi nove prendono punti, ndr). In classifica il suo vantaggio su Bagnaia si è dimezzato e passa da 24 a 12 punti, con Bastianini terzo e staccato di 50 punti e Marc Marquez quarto a 53 lunghezze dalla vetta.

Gara a “gambero” quella di Fabio Quartararo con la Yamaha, che dopo essere stato in Top Six ha chiuso 12esimo, dietro alla KTM RC16 di Jack Miller e davanti a quella di Brad Binder. Solamente 18esimo Luca Marini, che in sella alla Repsol Honda ha chiuso a 15.496s dalla vetta.

