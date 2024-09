MotoGP | GP Indonesia Sprint Race, Bagnaia: “Visto Martin cadere ho smesso di tirare”

MotoGP GP Indonesia Ducati – Pecco Bagnaia dopo un difficile venerdì e qualifiche in parte rovinate dalle bandiere gialle, ha vinto la Sprint Race del Gran Premio d’Indonesia.

Il #1 della Ducati una volta visto Jorge Martin cadergli davanti, non ha più tirato al limite, andando comunque a vincere la quinta gara “corta” della stagione, nona in totale.

Il pilota piemontese si porta così a 12 punti dal pilota del Pramac Racing, che ricordiamo scattava dalla pole con tanto di record della pista. Ecco cosa ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Sprint Race GP Indonesia Ducati MotoGP 2024

“Enea (Bastianini) è molto forte tutto il weekend, è simile a me nei primi 3 settori, ma è più forte nell’ultimo. Quando ho visto Jorge (Martin) cadere, ho smesso di tirare. Le condizioni oggi erano difficili per il caldo, si arriva ad un punto dove la gomma davanti era veramente al limite. Sapevo del limite, spingevo i primi 3 settori e nel quarto mi tenevo un po’ di margine. Ieri nella Practice non abbiamo potuto lavorare, avevamo un problema di base, stamattina abbiamo fatto uno step in avanti e mi trovavo meglio. Sapevo di poter essere pronto, in qualifica è successo un macello, ma sappiamo che Jorge ed Enea sono forti, domani faremo un altro step nella condizione in cui siamo andati oggi. La gomma soft non farà la gara lunga, domani si correrà con la media. Jorge finora è stato più bravo e ha avuto meno sfortuna in termini di contatti di gara, siamo a 12 punti, domani recuperarne così tanti sarà impossibile perché non penso che farà lo stesso errore.”

