MotoGP | GP Indonesia Sprint Race, Martin: “Difficile capire la caduta”

MotoGP GP Indonesia Ducati Pramac – Sprint Race da dimenticare quella di Jorge Martin a Mandalika, teatro della 15esima tappa della MotoGP 2024, il Gran Premio d’Indonesia.

Il leader della classifica iridata, autore della pole con tanto di record della pista è caduto poche curve dopo il via e pur risalendo in sella non è stato in grado di portare a casa dei punti. In classifica il suo vantaggio su Bagnaia (vincitore della gara, ndr) si è dimezzato, da 24 a 12 punti. Domani c’è la gara “lunga”, ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP “Martinator”.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race GP Indonesia Ducati MotoGP 2024

“Non sono andato lungo, ero sulla traiettoria ed è difficile capire la caduta, dai dati non si vede niente. Devo anticiparmi e farla più piano, è questo che non mi lascia tranquillo. Dopo ho fatto allenamento con i sorpassi, sono arrivato decimo da ultimo e per domani sono pronto! La pista ha molto grip, nel punto dove sono caduto oggi c’è una piccola buca che se la prendi cadi. Per me la pista ha abbastanza grip, senza la caduta la giornata sarebbe andata bene. Bisogna fare il massimo e quello che pensavo di fare domani, lo farò comunque. Se la gara domani sarà combattuta, mi sono allenato con i sorpassi. Con la gomma media mi sono trovato bene ieri, penso di essere in forma domani. Non sono preoccupato, non voglio sentirmi troppo forte, questo weekend sono molto in forma e voglio stare con un profilo basso. Vediamo se domani porterò a casa il massimo.”

