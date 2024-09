MotoGP | Gp Indonesia Prove: Bastianini da record, Bagnaia in extremis

MotoGP Gp Indonesia Prove – Grandissima prestazione di Enea Bastianini nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Indonesia, 15esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Al Mandalika International Circuit il vincitore del Gran Premio dell’Emilia Romagna ha dominato la sessione stabilendo il nuovo record del circuito con il crono di 1:29.630 (il vecchio record apparteneva a Luca Marini che nel 2023 aveva girato in 1’29.978, ndr).

La “Bestia” ha portato la sua Ducati Desmosedici GP 24 in testa davanti ad altre quattro moto della casa di Borgo Panigale. In seconda posizione troviamo infatti staccato di soli 0.040s il leader della classifica iridata Jorge Martin, a sua volta davanti al team-mate Franco Morbidelli, quest’ultimo il più veloce della mattinata.

Segue un redivivo Francesco “Pecco” Bagnaia, che dopo una prima difficile sessione, ha tirato fuori il coniglio dal cilindro, chiudendo quarto a soli 0.082s dalla vetta, davanti ad un ottimo Marco Bezzecchi, che in sella alla Desmosedici GP 23 del VR46 Racing Team ha chiuso a 0.140s, prima GP 23 in classifica.

Molto bene Fabio Quartararo, che in sella alla prima moto giapponese (la Yamaha YZR-M1) ha chiuso sesto a soli 0.214s da Bastianini.

In Top Ten e direttamente in Q2 anche l’otto volte iridato Marc Marquez (Gresini Racing), Pedro Acosta (KTM Team GASGAS Tech3), Fabio di Giannantonio (Ducati VR46 Racing Team) e Maverick Vinales (Aprilia Factory).

In rimonta rispetto ad inizio stagione le Honda, con Johann Zarco (Team LCR) e Luca Marini (Team Repsol) che hanno sfiorato la Top Ten chiudendo in 11esima e 12esima posizione, davanti alla Yamaha di Alex Rins e alla KTM di Brad Binder.

Sessione difficile per Aleix Espargarò, caduto ben due volte e che chiude 15esimo. Il pilota dell’Aprilia è davanti a Jack Miller (KTM), Takaaki Nakagami (Honda LCR), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Joan Mir (Repsol Honda), Augusto Fernandez (KTM Team GASGAS Tech3) e Alex Marquez (Gresini Racing).

Da segnalare come a fine sessione Marc Marquez abbia trainato/spinto fino ai box il futuro team-mate Pecco Bagnaia, rimasto senza benzina. Un’immagine che può dire molto (o niente a seconda di come la si voglia vedere, ndr) in ottica 2025.

Salterà il resto del weekend Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse), che in un high-side avvenuto nella sessione mattutina ha riportato la frattura del polso destro. Molto probabilmente il portoghese sarà assente anche in Giappone, Gran Premio che si disputerà domenica prossima.

