MotoGP | GP Indonesia Day 1, Quartararo: “Siamo in crescita”

MotoGP GP Indonesia Yamaha Monster – Buona prestazione di Fabio Quartararo a Mandalika, circuito dove si corre il Gran Premio d’Indonesia, 15esima tappa della MotoGP 2024.

“El Diablo” ha infatti chiuso sesto a soli 0.214s dalla vetta occupata da Enea Bastianini, con il pilota della Ducati che ha stabilito il nuovo record della pista.

Il sesto tempo lo proietta direttamente in Q2, dove domani cercherà una buona prestazione per cercare la migliore posizione in griglia. Ecco cosa ha detto a Sky Sport l’iridato 2021 della Top Class.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Day 1 GP Indonesia MotoGP 2024

“Le condizioni della pista erano buone. Siamo tutti vicini, siamo in crescita, siamo sulla strada giusta. Purtroppo oggi pomeriggio la prima gomma media non ha funzionato, quindi sono stato costretto a rientrare ai box e cambiarla. Questa mattina avevamo provato delle cose che non mi erano piaciute, poi siamo tornati indietro sul setup. Il passo è abbastanza buono e anche sul giro non siamo messi male. Ad inizio stagione andavamo fortissimo in rettilineo, ma abbiamo fatto passi indietro sulla guidabilità. Adesso soffriamo di grip sull’edge, che è dove vanno molto forte le Ducati. La Yamaha ha comunque capito che è molto importante avere la guidabilità.”

4.6/5 - (42 votes)