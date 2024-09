MotoGP | GP Indonesia Day 1, Bagnaia: “Giornata complicata”

MotoGP GP Indonesia Ducati – Giornata difficile quella di Pecco Bagnaia al Mandalika International Circuit, teatro del Gran Premio d’Indonesia.

Il tre volte iridato della Ducati ha sofferto moltissimo per gran parte della giornata e solo una volta messa la gomma soft è riuscito a risalire, chiudendo quarto e vicinissimo ai primi.

Il #1 della Ducati aveva iniziato la giornata con la mappa elettronica del 2023, che però non funzionava viste le diverse condizioni. Ecco cosa ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 GP Indonesia Ducati MotoGP 2024

“E’ stata una giornata complicata, stamattina abbiamo iniziato con la mappa del 2023, ma non ha funzionato e faticavamo fuori dalle curve. Successivamente siamo tornati alla mappa standard, ma non eravamo veloci, soprattutto nelle curve a destra. Poi una volta messa la gomma soft tutti i problemi si sono risolti. Ho tolto due secondi dal terz’ultimo all’ultimo run. Con la soft ho ritrovato il solito feeling. Con la media abbiamo avuto problemi, ma credo che sia stato un insieme di cose che non abbiano funzionato. Martin e Bastianini sono stati molto veloci con la media, io andavo bene nelle curve a sinistra, mentre a destra non riuscivo a frenare e ad accelerare.”

4.7/5 - (42 votes)