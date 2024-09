MotoGP | GP Indonesia Day 1, Mir fiducioso: “Il lavoro dei test sta funzionando”

MotoGP Indonesia Repsol Honda Team – Joan Mir si è detto soddisfatto al termine del turno di Prove del Gran Premio dell’Indonesia, concluso con il diciannovesimo tempo. Il pilota spagnolo, ha dichiarato che il lavoro svolto durante i test di Misano, sta portando i suoi frutti e per il resto del weekend, è fiducioso di poter ricucire il gap dagli avversari.

Dichiarazioni Joan Mir, GP Indonesia Prove

“Tutto quello che abbiamo avuto dai test di Misano sta funzionando anche qui che è un tipo di pista molto diverso, soprattutto in termini di grip. Questo è positivo perché dimostra che stiamo andando nella direzione giusta e ora possiamo tenerla come base. Mi sono sentito abbastanza bene, soprattutto con run medi e lunghi. Non siamo riusciti a mettere insieme un giro perfetto per accorciare le distanze dagli altri perché abbiamo qualche vibrazione come a Misano ma sono fiducioso che possiamo migliorare”.

