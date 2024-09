MotoGP | GP Indonesia Day 1, Di Giannantonio: “Contentissimo di aver centrato il Q2”

MotoGP Indonesia Pertamina Enduro VR46 – Ottima performance di Fabio Di Giannantonio nel turno di Prove del Gran Premio dell’Indonesia. Nonostante il dolore alla spalla infortunata (si sta valutando per l’intervento, ndr) Diggia ha stretto i denti e con il nono tempo è riuscito ad aggiudicarsi l’ingresso in Q2 per le qualifiche che si terranno domani mattina alle 04:50 (ora italiana).

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, Prove GP Indonesia

“Sono contentissimo di avere centrato la Q2, anche perché per la prima volta dalla caduta in Austria, mi sento davvero limitato in sella alla moto tra dolore e poca forza. L’obiettivo minimo era questo e sono molto soddisfatto. Purtroppo la condizione fisica inizia a venire meno, non ho potuto allenarmi a pieno carico in queste settimane. In ogni caso non molliamo, l’atmosfera qui a Mandalika è speciale e pensiamo a fare una buona gara domani”

