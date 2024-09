MotoGP | Gp Indonesia Day 1, Marc Marquez: “Non è stata una giornata perfetta”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez non ha vissuto una giornata perfetta al Mandalika International Circuit, teatro del Gran Premio d’Indonesia, 15esimo appuntamento della MotoGP 2024.

L’otto volte iridato del Gresini Racing ha faticato soprattutto nella sessione mattutina, ma anche nel pomeriggio non è stato velocissimo con la gomma nuova.

Alla fine è riuscito ad entrare direttamente in Q2 con il settimo tempo, a 0.255s dal leader di giornata Enea Bastianini.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 Gp Indonesia MotoGP 2024

“Non è stata una giornata perfetta, abbiamo fatto fatica all’inizio soprattutto questa mattina. Nel pomeriggio abbiamo trovato una direzione più adeguata e mi sono sentito più comodo. Mi sta costando un po’ in una parte concreta del circuito e ancora una volta con gomma nuova non siamo veloci come dovremmo. C’è da lavorare.”

