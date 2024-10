MotoGP | Gp Giappone Sprint Race, Marc Marquez: “Abbiamo la velocità”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Giappone in terza posizione, alle spalle di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini. Per il #93 ottava medaglia in una gara “corta”.

L’otto volte iridato ha sicuramente pagato una partenza dalla terza fila, un risultato che gli va stretto, visto che in qualifica aveva ottenuto la pole con tanto di record, gioia durata poco visto che il giro “buono” gli è poi stato tolto per aver sfiorato il “verde”.

La comunicazione dell’infrazione è stata tardiva e lo spagnolo non ha tentato un altro giro che lo avrebbe potuto proiettare molto più avanti in griglia. Dopo una bella partenza, l’ex pilota della Honda ha fatto una bellissima battaglia senza esclusione di colpi con Enea Bastianini e alla fine è arrivato a soli 0.349s dalla vittoria. Ecco cosa ha detto lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race Gp Giappone MotoGP 2024

“Abbiamo la velocità, ieri è stato strano per noi con tanti problemi, ho fatto solo un giro forte. Oggi il team ha fatto un grandissimo lavoro, in qualifica abbiamo visto la velocità ma poi mi è stato notificato tardi che avevo toccato il verde e infatti non ho più rischiato. C’è stato un errore di connessione. A quel punto mi sono concentrato sulla Sprint, non abbiamo fatto un primo giro spettacolare ma piano piano ho cercato il mio passo fino a raggiungere Bastianini e provare l’attacco. Lotta con Bastianini? La mia moto va bene, ha punti forti e deboli, la sua è diversa ma il DNA delle nostre moto è lo stesso. Il nostro svantaggio è stato partire indietro e la nostra gomma era al limite, oggi la battaglia l’ha vinta lui perché ha saputo difendere molto bene. Per domani dobbiamo capire cosa si può fare con la media ma la soft ha di più ad inizio gara.”

