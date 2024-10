MotoGP | Gp Giappone Sprint Race, Martin: “Sabato complicato”

MotoGP GP Giappone Ducati Pramac – Jorge Martin ha vissuto un sabato difficile al Mobility Resort Motegi, iniziato male, ma chiuso limitando i danni.

Nella fase cruciale delle qualifiche il leader della classifica iridata è infatti scivolato e questo lo ha costretto ad una partenza dalla quarta fila.

Lo start si è rivelato però azzeccatissimo e in sole due curve il pilota del Pramac Racing era già a ridosso delle prime posizioni. Alla fine approfittando anche della caduta del leader Pedro Acosta e del problema tecnico sull moto di Brad Binder, ha portato a casa un discreto quarto posto. La vittoria di Bagnaia fa avvicinare il 1# della Ducati, che ora è a 15 punti dallo spagnolo. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP “Martinator”.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint RaceGP Giappone Ducati MotoGP 2024

“E’ stato un sabato complicato, ho fatto un errore che ho pagato in gara. Sono riuscito a prendere le posizioni, non mi sentivo di spingere quando pioveva e ho perso il ritmo di gara. Ad un certo punto ero vicino a Marc (Marquez) e per domani ho visto un paio di cose che mi possono aiutare. La partenza è stata fantastica, ma domani sarà più difficile. Al T3 e T4, pioveva abbastanza, io chiudevo troppo, Marc arrivava. Non voglio prendere rischi che non servono, domani sembra che il meteo sarà meglio. Ho visto tante cose sulla mia moto che posso migliorare, domani sarà una gara lunga. Marc per me era il più forte oggi e se non perdeva tempo con Enea vinceva. Lui rischia di più quando piove.”

