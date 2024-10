MotoGP | Gp Giappone Sprint Race, Bastianini: “Spronato da Marquez a fare qualcosa in più”

MotoGP GP Giappone Ducati – Enea Bastianini ha corso una bella Sprint Race a Motegi, tagliando il traguardo in seconda posizione, vicinissimo al vincitore Pecco Bagnaia.

La “Bestia” ha fatto un bellissimo duello con Marc Marquez, rispondendo ad ogni tentativo di attacco dell’otto volte iridato del Gresini Racing.

Per il #23 della Ducati un altro piazzamento importante nella gara “corta”, lo stesso ottenuto a Mandalika. Ecco cosa ha detto il pilota Ducati ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race GP Giappone Motegi Ducati MotoGP 2024

“L’ultimo giro sapendo di avere Marc dietro ho cercato di fare qualcosa in più. Pecco (Bagnaia) ha amministrato ma poi iniziava a piovere, ho fatto un giro più veloce e lui particolarmente lento. Con un giro in più ci avrei provato. Quando sei in lotta non piace a nessuno essere sorpassati, Marc (Marquez) mi ha spronato a fare qualcosa in più.”

