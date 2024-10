MotoGP | Gp Giappone Sprint Race, Bagnaia: “Gara complicata”

MotoGP GP Giappone Ducati – Pecco Bagnaia ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Giappone, 16esimo appuntamento della MotoGP 2024 corsa a Motegi.

Il #1 della Ducati approfittando della caduta del leader e pole-man Pedro Acosta, ha portato al traguardo la sua Desmosedici GP 24 davanti alla “gemella” di Enea Bastianini e alla Desmosedici GP 23 di Marc Marquez.

In attesa della gara “lunga” della domenica e complice la quarta posizione di Jorge Martin, il piemontese si porta a 15 punti dallo spagnolo del Pramac Racing. Ecco cosa ha detto il pilota Ducati ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Sprint Race GP Giappone Motegi Ducati MotoGP 2024

“E stata una gara complicata, le condizioni non erano delle migliori. Abbiamo sacrificato un pò di performance in gara per cercare di capire meglio le condizioni nel giro di allineamento, per capire quale moto utilizzare. Sono partito bene e sono riuscito a stare davanti ma Pedro (Acosta) andava forte, oltre il mio limite. Quando ho pensato di far raffreddare la gomma davanti per ritornare a spingere è scivolato, era una situazione difficile perché stava facendo un ritmo incredibile e stava ricominciando a gocciolare, non era facile, è entrato largo. Per domani dobbiamo aspettarcelo di nuovo davanti. Per quanto riguarda l’ultimo giro, sono passato sul traguardo che avevo 1.3 su Enea (Bastianini), mi sono detto che potevo rallentare ipotizzando che era difficile che mi venissero a prendere. Oggi non era il caso di prendere rischi.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Scelta Gomme Sprint Race GP Giappone Motegi Ducati MotoGP 2024

“Vinales nelle prove è andato forte con le medie, domani sarà fondamentale provarle nel Warm Up, la performance della soft è buona ma ha anche un drop notevole. Vedremo domani. Lavoro sempre su cosa posso migliorare e alla fine non è stato un processo facile, è un tipo di gara che non rientra nelle mie corde perché preferisco lavorare sulla gestione. Ultimamente ho lavorato tanto per entrare in pista ed essere subito competitivo, lavorando si riesce a migliorare sempre.”

