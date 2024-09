Moto2 | Gp Indonesia Qualifiche: Canet centra la pole, Arbolino è settimo

Moto2 Gp Indonesia Qualifiche – Quinta pole stagionale per Aron Canet, questa volta ottenuta al Mandalika International Circuit, teatro del Gran Premio d’Indonesia, 15esima tappa del Motomondiale 2024.

Il pilota Fantic Racing (alla 12esima pole in Moto2, 17esima in carriera, ndr) l’ha ottenuta con il crono di 1:33.434 portando la sua Kalex davanti a quella del Team Aspar di Jake Dixon, a sua volta davanti alla Boscoscuro del Team MT Helmets – MSI del leader della classifica iridata Ai Ogura.

Quarto tempo e apertura della seconda fila per Manuel Gonzalez (Gresini Racing), seguito dalle Boscoscuro del Team SpeedUp di Fermin Aldeguer e Alonso Lopez.

Il migliore dei piloti italiani è Tony Arbolino, settimo con la Kalex del Marc VDS Racing Team. Il pilota di Garbagnate Milanese precede Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team) e Somkiat Chantra (Team Asia).

Quarta fila per Jeremy Alcoba (VR46 Master Camp Team), Deniz Oncu (Red Bull Ajo) e Barry Baltus (RW Racing GP). Sergio Garcia (rider MT Helmets – MSI, secondo nella classifica iridata, ndr) dopo essere passato dalla Q1, ha chiuso 15esimo mentre sarà costretto a partire dalla 18esima casella il vincitore di Misano 2 Celestino Vietti.

Il pilota del Team Red Bull Ajo è scivolato ad inizio sessione e la moto è rientrata ai box a sette minuti dalla fine del turno. I meccanici hanno tentato il tutto per tutto e hanno provato a rimettere in pista la Kalex, che però ha avuto un problema all’acceleratore non permettendo al #13 di giocarsi un ultimo giro che poteva riportarlo più avanti.

Assente Dennis Foggia, rimasto in Italia dopo un intervento a seguito di un ascesso dentale.

