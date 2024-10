MotoGP | GP Giappone Day 1, Mir: “Non è stata una brutta giornata”

MotoGP GP Giappone Repsol Honda Team – In una giornata condizionata dalla pioggia, i piloti del team Repsol Honda, Joan Mir e Luca Marini hanno concluso il turno di prove rispettivamente in 16esima e 21esima posizione. Lo spagnolo ha ammesso di aver trovato dei miglioramenti, mentre Luca ha faticato a trovare il feeling sulla sua RC213V.

Dichiarazioni Joan Mir, Prove GP Giappone

“Non è stata una brutta giornata, siamo stati in grado di vedere alcuni miglioramenti nel corso della giornata, quindi dovremmo essere contenti di questo. Durante l’intera giornata sono stato in grado di sfidare i primi 12 ed essere in lizza per la Q2, il che è positivo e dimostra che stiamo andando nella direzione giusta. Nel time attack non sono riuscito a mettere insieme il mio giro perfetto e abbiamo ancora un paio di decimi da estrarre se guardiamo a tutti i settori migliori che ho fatto. Stiamo ancora lavorando per migliorare le vibrazioni che abbiamo avuto negli ultimi round. Domani cerchiamo di fare un altro passo”

Dichiarazioni Luca Marini, Prove GP Giappone

“Una giornata difficile per me, è una sensazione che non ho mai provato prima. Avevo molto meno grip al posteriore del normale e le vibrazioni che sto riscontrando sono più del solito. Nelle ultime due gare siamo stati in grado di risolverlo, quindi dobbiamo capire come la situazione sia diversa qui. Penso che possiamo migliorare perché Taka ha fatto un ottimo giro oggi, quindi c’è il potenziale per fare di più qui. Ora lavoriamo per migliorare ancora per il fine settimana”