MotoGP | Gp Giappone Day 1, Acosta: “Non siamo lontani dai migliori”

MotoGP Gp Giappone KTM GASGAS – Pedro Acosta dopo l’ottimo fine settimana di Mandalika ha iniziato il Gran Premio del Giappone con il quarto tempo.

Il rookie della KTM si è subito sentito bene in sella e nel pomeriggio è subito riuscito a prendere un ottimo ritmo. In ottica qualifiche e gara Sprint molto dipenderà dal meteo e quella di domani dovrebbe essere la giornata peggiore al Mobility Resort Motegi.

Dichiarazioni Pedro Acosta Day 1 Gp Giappone MotoGP 2024

“Ci sentiamo super bene e siamo riusciti a prendere il ritmo abbastanza velocemente questo pomeriggio, nonostante non ci sia stato molto tempo in pista questa mattina. Nelle prove, siamo stati competitivi con gomme morbide usate, non lontano dai migliori. Ci stiamo avvicinando sempre di più a loro, quindi è un punto positivo per noi. Dire come andrà domani è difficile, perché le condizioni sembrano piuttosto incerte, quindi valuteremo la situazione al mattino e poi dovremo prendere decisioni importanti per la Sprint”.

