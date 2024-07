MotoGP | GP Germania, Vinales: “Sono motivato e determinato”

MotoGP GP Germania Sachsenring Aprilia – Maverick Vinales dopo il buon weekend olandese di Assen, è pronto a tornare in pista al Sachsenring, tracciato che ospiterà il Gran Premio di Germania.

Il #12 dell’Aprilia è pronto a rimettersi in gioco su un tracciato dove, in top class, ha già ottenuto due podi. La pista tedesca è famosa per le sue curve lente e strette, quasi tutte prettamente a sinistra, con percorrenza in senso antiorario.

Dichiarazioni Maverick Vinales Preview GP Germania Sachsenring Aprilia MotoGP 2024

“Sachsenring non è una delle mie piste preferite, ma sono fiducioso che potremo fare un ottimo lavoro. Ho ottenuto diversi podi e pole position in Germania; continuo con lo spirito di Assen, sono motivato e determinato a fare un buon lavoro prima della pausa estiva.”

