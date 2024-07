MotoGP | GP Germania, Espargarò: “Proverò a correre”

MotoGP GP Germania Sachsenring Aprilia – Aleix Espargarò dopo aver saltato la gara di Assen a causa dell’infortunio alla mano causato da una caduta nella Sprint, proverà a scendere in pista al Sachsenring, nona tappa della MotoGP 2024.

Il prossimo tester Honda HRC proverà a testare la mano destra infortunata durante la prima sessione di prove e poi deciderà se continuare il weekend teutonico che precede la pausa estiva.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Preview GP Germania Sachsenring Aprilia MotoGP 2024

“Non sono ancora a posto con la mano, è un infortunio veramente complicato perché coinvolge la mano sul gas. Non ho mobilità e mi fa molto male, tuttavia, ci voglio provare. È una pista molto particolare, dove si gira in senso antiorario. Farò la terapia fino a giovedì e poi arriverò al Sachsenring all’ultimo momento, per tentare di partecipare alle FP1.”

