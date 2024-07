MotoGP | Gp Germania Sprint Race, Martin: “Ho dovuto cambiare la mia strategia”

MotoGP Ducati Pramac Team – Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Germania, nona tappa della MotoGP 2024.

Per il #89 del Pramac Racing 13esima vittoria su 28 gare Sprint disputate, 4 su 9 in questa stagione, settimo podio nelle Sprint stagionali.

Con questa vittoria Martin si porta a +15 in Campionato su Bagnaia. Ecco cosa ha detto “Martinator” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race Gp Germania Sachsenring MotoGP 2024

“Ho dovuto cambiare la mia strategia, perchè non pensavo di essere terzo dopo la partenza. Ho dovuto rivedere i miei piani e per fortuna sono riuscito subito a passare Oliveira che è uno che stacca forte. Dopo c’era da passare Pecco (Bagnaia), che è uno che stacca molto forte alla curva uno, allora ho provato alla otto dove sono entrato come nel time-attack. Ho fatto un bel sorpasso e da lì ho provato a mettere del gap. Alla fine nove decimi sono un buon distacco e domani sarà lunga. Domani non credo che nessuno possa utilizzare la soft anteriore. Con la media andrà meglio. Domani con il doppio dei giri sarà difficile arrivare alla fine, anche all’anteriore. Se ci fosse stato Pecco secondo, sarebbe stato più difficile.”

