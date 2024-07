MotoGP | GP Germania Sprint Race, Bagnaia: “Ho gestito troppo la gomma”

MotoGP GP Germania Sachsenring Ducati – Pecco Bagnaia ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Germania in terza posizione, dietro al vincitore Jorge Martin e a Miguel Oliveira.

Il due volte iridato della MotoGP, che partiva dalla seconda fila (quinto tempo, ndr), è partito molto bene, ma poi ha gestito troppo la gomma, chiudendo alle spalle del leader del Mondiale e del portoghese del Team Aprilia Trackhouse. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Sprint Race GP Germania Sachsenring Ducati MotoGP 2024

“Siamo partiti molto bene, poi quando ho visto che Miguel (Oliveira) stava provando a passare Martin alla prima curva, ho capito che sarebbero andati lunghi ed ho preso la testa della gara. Stavamo facendo un bel lavoro, ma ho gestito troppo la gomma posteriore per arrivare alla fine meglio, ma Jorge (Martin) lo ha capito e mi ha subito passato. Non sfruttarla di più è stato un mio errore, perchè poi le gomme calano e stando dietro ad un altro pilota c’è il problema della pressione. Alla fine però abbiamo fatto un bel lavoro, ho perso la pole per una bandiera gialla, abbiamo avuto due problemi in qualifica, non tutto è filato liscio. Forse era filato tutto troppo liscio ad Assen e qui qualcosina doveva succedere. Gli altri sono stati bravi, più di così era difficile fare. Oggi abbiamo fatto un bello step rispetto a ieri, ma domani cambieranno le condizioni, dovrebbero esserci 10 gradi in meno.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Sprint Race GP Germania Tracciato Sachsenring Ducati MotoGP 2024

“Questa non è una grande pista, è molto stretta, non ci sono punti dove vai veloce, le gomme non si scaldano, è molto complicata.”

