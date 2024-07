MotoGP | Gp Germania Gara, Alex Marquez: “Ho dato il massimo fino alla fine”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez ha tagliato il traguardo del Gran Premio di Germania al terzo posto, alle spalle di Pecco Bagnaia e del fratello Marc Marquez.

Il #73 del Gresini Racing, fresco di rinnovo contrattuale, coglie così il quinto podio in MotoGP, 43esimo in carriera. Per la prima volta ha condiviso il podio con suo fratello, ecco cosa ha detto a Sky Sport.

Dichiarazioni Alex Marquez Gara Gp Germania Sachsenring MotoGP 2024

“Fare 30 giri qui non è facile, non ti ricordi neanche la partenza. Arrivi alla fine cercando di fare il tuo ritmo. Ho battagliato con Oliveira, poi con Morbidelli, che è uno tosto da passare per tutti, visto che stacca molto bene e chiude bene la traiettoria. Ho fatto un bel ritmo e non me lo aspettavo. Ho dato il massimo fino alla fine, quando mi ha passato Marc (Marquez) non ne avevo più, non l’ho fatto passare, ero al limite. Alla curva 11 mi si è mossa davanti e quindi è arrivato più forte e mi ha passato. Onestamente, quando ho visto Jorge (Martin) cadere, io secondo e Marc terzo, mi hanno iniziato a tremare le gambe, ero nervosissimo. Volevo vedere la bandiera a scacchi ed andare a casa. Marc ne aveva di più, senza la caduta di Martin, oggi facevo quarto.”

