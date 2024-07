MotoGP | Gp Germania Gara, Martin: “Caduta difficile da accettare”

MotoGP Ducati Pramac Team – Jorge Martin dopo aver vinto la Sprint Race del Gran Premio di Germania, ha buttato letteralmente via la vittoria nella gara “lunga” della domenica.

Il #89 del Pramac Racing è infatti caduto a due giri dal termine alla curva 1 mentre era in testa, con Bagnaia che gli stava recuperando terreno.

Uno “zero” pesante per il prossimo pilota Aprilia, che perde la testa del Campionato a favore di Bagnaia, che ha ora un vantaggio di 10 punti sullo spagnolo. Ecco cosa ha detto “Martinator” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara Gp Germania Sachsenring MotoGP 2024

“Difficile accettare una caduta dopo 27 giri in testa con un passo incredibile. Adesso dovremo analizzare le cadute avvenute quest’anno in gara, perchè tutte e tre sono state molto simili. E’ il momento di capire il perchè di queste cadute. Se lo capiremo, sarà difficile per gli altri battermi. Non eravamo al limite, sicuramente in quel giro ho provato a mantenere il vantaggio (su Bagnaia, ndr) per essere più sicuro all’ultimo giro ed ho sbagliato. Oggi è una giornata importante per la mia carriera, adesso è il momento di cambiare qualcosa. Mi senti forte ma ho sbagliato un’altra volta. Lui stava spingendo un pò più di me, io volevo essere costante, non mi sembrava di spingere di più, ma chiaramente ho commesso un errore. Le cadute di Jerez, del Mugello e questa sono state uguali. Con il freno in inserimento, tutte uguali.”

5/5 - (15 votes)