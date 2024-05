MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Marc Marquez: “L’ala? Mi adatto subito alle nuove situazioni”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez è stato autore di una strepitosa rimonta al Montmelò di Barcellona, teatro del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento della MotoGP 2024.

L’otto volte iridato che partiva dalla quinta fila, ha avuto un ottimo sprint in partenza, portandosi subito a ridosso dei primi, ottavo posto.

Un contatto con un altro pilota gli ha fatto perdere l’aletta sinistra della sua Desmosedici GP 23, questo non ha però impedito al #93 del Gresini Racing di recuperare terreno, andando a chiudere la gara in seconda posizione. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Ho avuto una buona partenza, poi c’è stato il contatto con Miller che mi ha fatto perdere l’ala. Ho sentito che il bilanciamento della moto era cambiato, ma dopo un paio di giri mi sono adattato e mi sono concentrato al 100%. Sono un pilota che si adatta subito alle situazioni, si era visto anche nel debutto di Valencia. Ho visto Martin che era davanti e non era lontano. Oggi pomeriggio ci sarà lavoro per Gigi (Dall’Igna, D.G. Ducati Corse, ndr) e il suo team, per capire come è cambiata l’aerodinamica (ride, ndr), perchè poi la moto andava bene e non me lo aspettavo. Dobbiamo capire come facevo ad andare forte senza un’ala in un circuito così scivoloso, domani partirò senza un’ala (ride, ndr). Al momento vado meglio con gomma usata che con quella nuova. Dobbiamo lavorarci, perchè non sono contento, perchè questo mi penalizza.”

4.5/5 - (2 votes)