MotoGP | GP Barcellona Sprint Race, Acosta: “Ho scaldato troppo la gomma anteriore”

MotoGP KTM Tech3 – Pedro Acosta ha conquistato il terzo posto nella Sprint Race del Gran Premio di Catalunya, sesto appuntamento della MotoGP 2024, corsa a Barcellona.

Il rookie della KTM ha entusiasmato con la sua guida fatta di staccate al limite e ingressi in curva “garibaldini” e alla fine ha pagato il surriscaldamento della gomma anteriore. Ecco cosa ha detto il #31 della KTM ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pedro Acosta Sprint Race Gp Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“All’inizio stando dietro a Pecco (Bagnaia) e Brad (Binder) ho scaldato troppo la gomma anteriore e poi non sono riuscito a raffreddarla e sono indietreggiato. Servirà come esperienza e per la gara di domani. In frenata facevo fatica con il davanti e allora ho iniziato a farla ‘girare’ con il posteriore. La gara è andata bene, anche la partenza, che di solito non è il mio forte. Abbiamo migliorato molti punti, siamo sopravvissuti ad una gara difficile. In ottica gara lunga si potrebbe utilizzare anche la gomma soft.”