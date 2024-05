MotoGP | Gp Barcellona Sprint Race: Bagnaia cade all’ultimo giro, vince Aleix Espargarò

MotoGP Gp Catalunya Barcellona Sprint Race – Gara ad eliminazione quella Sprint del Gran Premio di Catalunya, sesto appuntamento della MotoGP 2024, corsa a Barcellona.

Tre piloti che erano in testa sono caduti, in primis Raul Fernandez su Aprilia Trackhouse, che dopo una bella partenza dalla terza casella, si era messo a comandare la gara, per lui caduta a otto giri dal termine e addio sogni di gloria.

Successivamente è toccato a Brad Binder, caduto mentre era in testa due giri dopo, ma la caduta più eclatante è stata quella del Campione in carica Pecco Bagnaia, caduto nel corso dell’ultimo giro mentre si apprestava a vincere la Sprint Race catalana. Una brutta battuta d’arresto per il #1 della Ducati, che ha tre ritiri nelle tre ultime Sprint.

A vincere bissando il successo dello scorso anno è stato Aleix Espargarò, che partiva dalla pole e che si trovava in seconda posizione al momento della caduta di Bagnaia.

Sul podio un immenso Marc Marquez che partiva lontanissimo, dalla quinta fila e che così come a Le Mans è stato autore di una rimonta strepitosa. Per il #93 anche un contatto allo start che gli ha fatto perdere l’ala superiore della sua Ducati Desmosedici GP 23. Sul podio anche il rookie Pedro Acosta (che festeggiava oggi il 20° compleanno, ndr), ancora una volta protagonista con una guida spettacolare.

Gara opaca per Jorge Martin, che dopo la caduta di questa mattina ha chiuso quarto in sella alla Ducati Pramac. “Martinator” ha preceduto Enea Bastianini su Ducati Factory, Fabio di Giannantonio su Ducati VR46 Racing Team, Jack Miller su KTM e Maverick Vinales su Aprilia. A punti anche Marco Bezzecchi con la seconda Ducati VR46, mentre Fabio Quartararo, decimo, è il miglior pilota con moto giapponese.

Undicesimo all’arrivo Franco Morbidelli su Ducati Pramac, mentre Luca Marini su Honda Repsol ha chiuso 16esimo. Cadute anche per Miguel Oliveira e Johann Zarco.

La classifica iridata vede sempre Martin al comando, ora il #89 ha 135 punti, 37 in più di Marc Marquez, con Enea Bastianini terzo a 41 punti. Bagnaia è quarto a 44 punti.

