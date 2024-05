MotoGP | GP Barcellona Gara, Marc Marquez: “Terzo posto insperato”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez così come accaduto nella Sprint Race è stato autore di una grandissima rimonta a Barcellona, teatro del Gran Premio di Catalunya.

L’otto volte iridato è stato autore di una buona partenza, non al livello di quella della Sprint, ma giro dopo giro ha recuperato terreno e sorpasso dopo sorpasso, l’ultimo su Aleix Espargarò (Aprilia), si è aggiudicato il terzo gradino del podio.

Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport, dove ha sottolineato come debba migliorare il giro secco per non partire troppo indietro (oggi partiva dalla quinta fila, ndr) e poi giocare d’azzardo come oggi con la gomma soft al posteriore.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Partivamo lontani, come a Le mans, oggi però pur non partendo male, non sono partito benissimo e questo mi ha fatto essere indietro. Ho scelto la gomma soft perchè partivo 14esimo e volevo recuperare qualche posizione ad inizio gara. E’ arrivato un terzo posto insperato, questa è una pista dove faccio fatica, partivo indietro e sul passo ero quinto/sesto. La scelta della gomma soft è stata dovuta alla posizione di partenza, ma ho deciso solo dopo il sighting lap.”

Dichiarazioni Marc Marquez Gara Time Attack GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Dobbiamo migliorare il time-attack, andiamo bene con gomma usata, mentre come mettiamo la nuova la moto spinge davanti e non sono a posto in uscita e non riesco a sfruttare la gomma. Dobbiamo migliorare lavorando su questo.”

