MotoGP | GP Catalogna Gara, Bagnaia: “Volevo sfatare il tabù Barcellona”

GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia ha finalmente spezzato la maledizione di Barcellona, andando a vincere su una pista dove non aveva mai brillato.

Ieri era addirittura caduto alla curva cinque all’ultimo giro mentre si apprestava a vincere la Sprint Race, una caduta che non era andata giù al pilota della Ducati, che oggi ha voluto fare il sorpasso decisivo ai danni di Jorge Martin proprio in quella curva.

In classifica si riporta in seconda posizione staccato di 39 punti da Jorge Martin e domenica arriva il Mugello.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Gara GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Ieri sono caduto per aver fatto più piano la curva 5, quindi mi sono detto di provarci lì perchè potevo osare un pò di più. Fino a che c’è carico sulla ruota è difficile che si chiuda, se invece si alleggerisce un pò va via, sapevo di essere forte alla curva 4 e quindi ho attaccato alla cinque per non stare troppo dietro a Jorge (Martin) e avere problemi sul davanti. Volevo sfatare quella curva e il mito che non finivo mai questa gara. Ieri abbiamo buttato via una vittoria e per il significato che ha per me questa pista, con quello che è successo lo scorso anno, era importante chiuderla così. Ad inizio gara mi sono messo davanti a fare il ritmo, poi Jorge e Acosta mi hanno superato e ho visto che era un ritmo esagerato per le gomme. Ho fatto il mio passo costante e una volta passato Jorge gli ho subito dato 3/4 decimi. All’ultimo giro la curva 5 l’ho fatta quasi con il piede per terra. Gomme nettamente superiori rispetto allo scorso anno, andiamo più forte sia sul time-attack che in gara. La nuova moto ci ha avvicinato all’Aprilia su piste con poco grip come questa. Ieri sono stato un cog…e. Il mio obiettivo era vincere e ngli ultimi giri ne avevo di più in ingresso.”

