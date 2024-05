MotoGP | GP Barcellona Day 1, Marini: “Il crono non rispecchia la nostra situazione”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Repsol Honda – Luca Marini vede miglioramenti nonostante il cronometro non sia dalla sua parte.

Il pilota del Repsol Honda Team dopo il 17esimo tempo della mattinata a Barcellona, a 1.049s dal leader, ha chiuso il turno valevole per l’accesso diretto in Q2 in ultima posizione a 1.756s dalla vetta. Durante il time-attack il #10 ha prima commesso un errore e ha poi incontrato delle bandiere gialle che lo hanno rallentato, ecco cosa ha detto a fine giornata.

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 GP Catalunya Barcellona Honda Repsol MotoGP 2024

“A dire il vero, penso che il nostro venerdì sia stato migliore di quello che mostrano i tempi di oggi. Ho commesso un errore durante il time attack proprio alla fine e c’era una bandiera gialla quindi non sono riuscito a chiudere un giro davvero forte. La cosa positiva è che la moto è migliorata e c’è ancora più margine. È tempo di lavorare insieme, tutti i piloti Honda, e continuare a migliorare.”

