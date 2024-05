MotoGP | GP Barcellona Day 1, Marc Marquez: “Pensiamo a fare una gran Q1”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez non ha brillato nella prima giornata di prove del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento della MotoGP 2024.

L’otto volte iridato non è riuscito a centrare la Top Ten (12esimo tempo, ndr) e domani sarà costretto a passare dalla Q1. Il #93 del Gresini Racing non è riuscito a sfruttare la gomma morbida, mentre è andato meglio sul passo gara.

Domani cercherà l’accesso in Q2, diversamente sarà una gara in salita, anche se a Le Mans ha dimostrato di poter andare a podio anche partendo dalle retrovie.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Devo ammettere che già nelle prime battute di questo pomeriggio non mi sentivo comodissimo, e poi non sono riuscito a tirare fuori il massimo dalla gomma morbida. Domani sarà difficile, sappiamo che la Q1 è la sessione peggiore del fine settimana ma daremo il massimo e vediamo come va. Sapevo che questo circuito non era tra i miei preferiti e questo venerdì ha confermato le mie preoccupazioni. Pensiamo a fare una gran Q1 e poi vedremo.”

4.5/5 - (2 votes)