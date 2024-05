MotoGP | GP Barcellona Day 1, Acosta: “Sono più che soddisfatto”

MotoGP KTM Tech3 – Al debutto in MotoGP a Montmelò, Pedro Acosta ha ancora una volta impressionato, guidando come un veterano, chiudendo terzo.

Dopo aver trascorso gran parte della sessione di un’ora tra i primi 10, il pilota della Red Bull GASGAS Tech3 ha dato una “spinta” per raggiungere il miglior tempo in 1’38.665, che lo ha visto conquistare il terzo posto della sessione e guadagnare il suo biglietto diretto per la Q2. Ecco cosa ha detto il #31 della KTM.

Dichiarazioni Pedro Acosta Day 1 Gp Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Pierer Mobility ha lavorato molto duramente a Mattighofen la scorsa settimana, e due volte di più dopo i risultati dell’anno scorso in Catalunya. Siamo arrivati ​​a Barcellona con buone idee per quanto riguarda l’assetto della nostra moto, con miglioramenti interessanti, e devo dire che sono più che soddisfatto del nostro primo giorno con la squadra Ogni giorno capiamo qualcosa di più su come guidare questa moto e stiamo facendo buoni progressi.