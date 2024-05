MotoGP | GP Barcellona Day 1, Bastianini: “Meglio con la gomma soft”

GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini ha disputato la prima giornata di prove del Gran Premio di Catalunya, chiudendo ottavo.

La “Bestia” si è quindi qualificato direttamente alla fase finale delle qualifiche, in programma sabato mattina alle ore 11:15.

Ecco cosa ha detto il #23 della Ducati che ricordiamo è al centro del mercato piloti (difficile una conferma nel Team ufficiale Ducati, mentre dopo l’annuncio del ritiro di Aleix Espargarò, si vocifera di un possibile approdo in Aprilia, ndr).

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Abbiamo faticato molto, soprattutto stamattina perché non mi trovavo a livello di grip. Nel pomeriggio siamo ripartiti con lo stesso set-up, ma ho continuato a faticare in piega a trovare l’angolo giusto; a fine turno qualche modifica ed un cambio al mio stile di guida mi hanno aiutato. Siamo andati meglio con la gomma soft ice, ora dobbiamo capire come fare per trovare lo stesso tipo di sensazione anche con gli pneumatici a mescola media. L’importante era entrare in Q2 e lo abbiamo fatto, ora abbiamo tempo per poter lavorare sul set-up e migliorare, perché è chiaro che abbiamo bisogno di un altro step per poter fare bene domani.”

