MotoGP | GP Barcellona Day 1, Alex Marquez: “Miglior venerdì della stagione”

MotoGP GP Barcellona Gresini Racing – Nonostante la caduta che lo ha costretto alla dodicesima posizione nel turno odierno di prove del Gran Premio di Barcellona ed inevitabilmente al passaggio in Q1, Alex Marquez ha dichiarato che questo è stato il miglior venerdì dall’inizio della stagione, a livello di sensazioni sulla sua Ducati.

Dichiarazioni Alex Marquez, GP Barcellona Day 1

“È ovvio che la caduta non ha aiutato ma è altrettanto vero che a livello di sensazioni è stato probabilmente il miglior venerdì della stagione. In questo circuito sapevamo che la Ducati avrebbe sofferto un filo di più rispetto alle altre moto, ma ci sta. Dobbiamo lavorare per domani ma l’obiettivo è passare in Q2”