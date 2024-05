MotoGP | GP Barcellona Day 1, Bagnaia: “La gomma soft non finirebbe la gara”

GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Catalunya, sesto appuntamento della MotoGP 2024, in quarta posizione.

Il #1 della Ducati, che non ha bei ricordi della pista catalana (lo scorso anno fu vittima di un terribile highside che, nonostante la spaventosa dinamica, con Binder che gli passò con la moto sopra la gamba, si risolse senza grandi conseguenze, ndr), si è detto soddisfatto del passo gara, anche se al momento Aprilia e KTM sembrano andare un pò meglio.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“Oggi abbiamo fatto uno step e domani proveremo a farne un altro. Questa pista ha pochissimo grip e Aprilia e KTM almeno nella prima giornata sembrano digerire meglio la situazione, poi di solito riusciamo a recuperare. La nuova moto (GP 24) ci aiuta in frenata, anche se per mettere in temperatura la gomma media (che probabilmente utilizzeranno in gara, ndr) ci vogliono almeno sei giri, mentre la soft non dovrebbe finire la gara, ma sappiamo dove lavorare.”

