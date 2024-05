MotoGP | GP Barcellona, Dall’Igna: “Gare incredibili per i fan”

GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024 Ducati – La Ducati è tornata a vincere a Barcellona, non accadeva dal 2018, quando a tagliare per primo il traguardo fu Jorge Lorenzo.

Ieri la “Rossa” a due ruote è tornata a vincere grazie al due volte iridato della MotoGP Pecco Bagnaia, che dopo la caduta avvenuta nella gara Sprint, si è riscattato sfatando il tabù che lo vedeva mai a podio al Montmelò, miglior risultato un quinto posto.

Lo scorso anno il #1 fu vittima di un terribile incidente, dopo un high-side rimase in mezzo alla pista e venne colpito sulla gamba dalla KTM di Brad Binder e ne uscì miracolosamente illeso. Ecco cosa ha detto a proposito della vittoria di Bagnaia il Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall’Igna.

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna D.G. Ducati Corse Gara GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024

“È stata un’altra gara tirata. Stiamo vivendo un momento sportivo fatto di gare incredibili per i fan, che penso si stiano divertendo davvero tanto, un po’ meno per me perché la tensione è sempre altissima, sono stremato! È bellissimo vedere questi campioni dare il tutto per tutto in pista. Dopo i risultati dello scorso anno avevamo deciso di scegliere questo tracciato come pista test con Michele (Pirro), e questo credo ci abbia dato una mano a trovare delle soluzioni valide e migliorare l’assetto della nostra moto. Anche questa volta i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro per preparare la gara al meglio e per mettere i piloti nella condizione di far bene.”

