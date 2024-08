MotoGP | GP Austria, Vinales: “Gara in difesa”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Aprilia – Maverick Vinales ha tagliato il traguardo del Gran Premio d’Austria in settima posizione.

Il pilota dell’Aprilia ha corso una gara in difesa, vista la mancanza di feeling soprattutto nelle frenate, che al Red Bull Ring sono molto severe.

La curva più dura del tracciato austriaco è la 4: le MotoGP passano da 299 km/h a 85 km/h in 5,1 secondi in cui percorrono 243 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 5,5 kg.

Dichiarazioni Maverick Vinales Gara GP Austria Red Bull Ring Aprilia MotoGP 2024

“È stata una gara in difesa, ho provato a tirare fuori il massimo. In questo circuito, in particolare, ho faticato nelle frenate, era difficile riuscire a fermare la moto. Onestamente, penso che sia un buon risultato, sono comunque punti importanti. Ci sono alcune aree dove la moto era molto forte e sappiamo che ci sono cose da migliorare, come la frenata.”

