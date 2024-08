MotoGP | GP Austria Gara, Bezzecchi: “Sono contento”

MotoGP GP Austria Pertamina Enduro VR46 – Buona prova di Marco Bezzecchi nel Gran Premio d’Austria. Il pilota della VR46, ha concluso la gara in sesta posizione, ritrovando buone sensazioni in sella alla sua GP23.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi, GP Austria

“Sono contento! Una bella gara con tanti sorpassi. Quelli su Aleix (Espargaro, ndr) e Jack (Miller, ndr) mi hanno dato gusto. Sono partito bene, ho spinto per riuscire ad avvicinare la Top5. Avevo un bel feeling in staccata e mi sono divertito. Ci stiamo avvicinando, Vale mi ha dato tanti consigli e il lavoro di ieri con la gomma media ha dato i suoi frutti. Oggi sono riuscito ad essere più preciso in frenata, un aspetto cruciale su questa pista. Poi nel finale la gomma davanti è andata un po’ in crisi, più che altro per la temperatura e ho dovuto mollare per riuscire a preservare il dietro. Tante belle emozioni, non vedo l’ora di tornare al lavoro”