MotoGP | GP Austria Gara, Alex Marquez: “Difficile trovare un buon ritmo”

MotoGP GP Austria Gresini Racing – Dopo lo zero di ieri a causa della caduta al primo giro della Sprint Race, Alex Marquez si è riscattato oggi in gara concludendo in decima posizione e portando a casa qualche punto importante per la classifica.

Dichiarazioni Alex Marquez, GP Austria

“Già da venerdì le cose non sono andate come speravamo e ci sarà da lavorare tanto per tornare ai livelli di Silverstone nel prossimo GP. In gara partendo nel mezzo del gruppo è stato difficile trovare un buon ritmo, quindi ho preferito chiudere la gara e portare a casa qualche punto importante per il campionato. Ad Aragon sarà diverso”

