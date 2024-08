MotoGP | Gp Austria Sprint Race, Martin: “Long lap? Il regolamento va rivisto”

MotoGP Ducati Pramac Team – Jorge Martin dopo aver conquistato la pole position, ha tagliato il traguardo della Sprint Race del Gran Premio d’Austria in seconda posizione.

Dopo il bellissimo duello fatto nei primi giri con il vincitore Pecco Bagnaia, al #89 della Ducati è stato comminato un long-lap penalty per non aver perso più di un secondo dopo il taglio della chicane, decisione che ha ritenuto giusta con il regolamento attuale, un regolamento che però secondo “Martinator” andrebbe rivisto. Ecco cosa ha detto a Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race Gp Austria Red Bull Ring MotoGP 2024

“Mi hanno fatto fare un long lap e penso che sia giusto, ma penso che il regolamento va rivisto. Sono entrato primo, alla variante, sono andato largo ma ho fatto passare Pecco, nonostante questo ho ricevuto la penalità. Ho dato il massimo, il primo giro è stato bellissimo e penso che poteva essere una gara divertente fino alla fine. Con il davanti mi trovavo bene. Se frenavo prima non andavo fuori ma se non facevo così mi passava Bagnaia, bisogna prendere rischi. Non è andata così male, adesso siamo a pari punti e sarà una bella lotta fino alla fine. Mi sento bene, abbiamo fatto un piccolo step ed essere lì con Pecco e con i migliori, non è mai facile. Essendo davanti tutto ti viene più facile, per quello ho lottato con Pecco all’inizio. Ci sono punti dove lui è più forte, altri dove sono forte io e speriamo di fare un altro step domani.”

