MotoGP | GP Austria Sprint Race, Aleix Espargarò: “Sono molto contento e orgoglioso”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Aprilia – Aleix Espargarò ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio d’Austria in terza posizione.

Una risultato insperato alla vigilia della gara, visto che in passato non ha raccolto grandi risultati sul circuito del Red Bull Ring. Ecco cosa ha detto il pilota Aprilia ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Sprint Race GP Austria Red Bull Ring Aprilia MotoGP 2024

“Sono molto contento e orgoglioso, probabilmente il miglior sabato della carriera perché è una pista dove faccio fatica. Abbiamo cambiato tanto il setting, le qualifiche sono state positive così come il passo nella Sprint. Alla fine non eravamo così tanto lontano dai primi e sono contento. Pensavo di poter andare forte da inizio gara ma non pensavo di poter stare dietro a loro per 8/9 giri e girare in 1.28 basso. Non mi sono accontentato, sono partito usando tantissimo la gomma posteriore, i primi due controllano, invece io sono partito pensando che la gara durasse 5 giri e alla fine è andata bene la tattica. Da ieri a oggi abbiamo spostato il peso indietro ma con la gomma media faccio fatica a fermare la moto, con la morbida è più semplice. Stiamo lavorando su questo punto.”

