MotoGP | GP Austria Sprint Race, Bagnaia: “Bella la bagarre con Martin”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Ducati – Pecco Bagnaia si è aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, corso al Red Bull Ring.

Il #1 della Ducati ha battuto Jorge Martin ed Aleix Espargarò, giunti sul secondo e terzo gradino del podio. Bellissima la battaglia con Martin, avvenuta prima che lo spagnolo venisse penalizzato con un long-lap penalty per non aver perso più di un secondo dopo un taglio della chicane.

Incredibile come dopo 21 gare (tra Sprint e gare della domenica, ndr) Bagnaia e Martin siano appaiati a 250 punti. Ecco cosa ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Sprint Race GP Austria Red Bull Ring Ducati MotoGP 2024

“Dopo il long lap di Martin ho smesso di spingere perché la soft dietro era al limite. Ho visto che poi è caduto Marc (Marquez) e ho alzato i tempi perché non c’era bisogno di rischiare. E’ stato un giro di bagarre molto intensa con Martin, ma bella. Stiamo lottando per lo stesso obiettivo, siamo sempre noi due i più veloci, la lotta è stata intensa ma la priorità era essere primi per via della pressione sul davanti. Abbiamo venduto cara la pelle! Quando avevo Marc dietro, ho visto 1.6 e ho cercato di fare un giro più piano per gestire le mappe in ottica della gara e volevo capire se con la mappa scarica potevo girare uguale, quando stava recuperando, ho cambiato la mappa.”

