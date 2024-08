MotoGP | Gp Austria Sprint Race: vince Bagnaia, Martin e Aleix Espargarò a podio

MotoGP Gp Austria Red Bull Ring Sprint Race – Pecco Bagnaia ha vinto la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, undicesima tappa del Motomondiale 2024 corsa al Red Bull Ring.

Il #1 della Ducati ha battagliato con Jorge Martin nei primissimi giri dei 14 effettuati e poi ha allungato quando allo spagnolo è stato comminato un long-lap penalty.

Il #89 del Team Pramac Ducati che partiva dalla pole ha infatti tagliato la chicane e rientrando non ha perso il secondo che prevede il regolamento.

Da qui il long-lap che lo aveva relegato in terza posizione, posizione poi tornata seconda grazie alla caduta di Marc Marquez, terzo sino al momento della penalità del connazionale. Un brusco stop per l’otto volte iridato del Gresini Racing, che vede allontanarsi anche la terza posizione in Campionato.

Tornando a Bagnaia settima vittoria in una gara Sprint, terza del 2024 dopo quella del Mugello e di Assen. Sul terzo gradino del podio è salito Aleix Espargarò che con l’Aprilia ha corso una gara discreta.

Limita i danni Enea Bastianini, che dopo il settimo tempo in qualifica riesce ad agguantare la quarta posizione con un sorpasso all’ultimo giro su Jack Miller (KTM).

L’australiano, autore di una pessima partenza, ha chiuso quinto davanti a Franco Morbidelli (Ducati Pramac), Brad Binder (KTM), Marco Bezzecchi (Ducati VR46 Racing Team) e la wild-card Pol Espargarò, ultimo pilota a punti.

Decimo Pedro Acosta (KTM Team GASGAS Tech3), che ha chiuso davanti all’Aprilia di Maverick Vinales, e alle migliori delle moto giapponesi, la Yamaha di Fabio Quartararo. Luca Marini (Repsol Honda) ha chiuso 17esimo, subito davanti al tester Aprilia Lorenzo Savadori.

La classifica vede ora a pari punti (250) Pecco Bagnaia e Jorge Martin con Bastianini terzo a 52 lunghezze. Marc Marquez è quarto staccato dalla vetta di 71 punti.

